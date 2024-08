Sarah Palfrader e la scalata dello Stelvio | Sei volte su con la bici spinta dal sogno comune

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Bormio (Sondrio) –e un’impresa che va al di là dell’aspetto prettamente sportivo. Per rendere l’idea, bisogna considerare tre aspetti: lain, ardua e faticosa – oltre 9.100 metri di dislivello per superare la quota dell’Everest di 8.848 metri in sole 19 ore – La raccolta fondi che ha già oltrepassato gli 8.800 euro. E la capacità di coinvolgere un’intera comunità nel condividere un progetto, al di là dei campanilismi.è riuscita in tutte e tre i propositi e la gentesi è radunata intorno a lei armata solo dalla convinzione che “a fare del bene non si sbaglia mai”, lo slogan su misura per questa iniziativa.ha saputo anche rispettare la cronotabella oraria, nonostante il caldo infernale e la fatica. Ma ogni volta che arrivava nel piazzale di Bormio Terme, le si allargava il cuore e la stanchezza spariva all’istante.