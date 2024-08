Regina Baresi approda su DAZN | Inter sempre nel cuore ma sarò obiettiva!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 14 agosto 2024)viene accolta nella squadra diper la nuova stagione sportiva. L’ex calciatrice e capitana dell’racconta sensazioni e aspettative sulla nuova avventura. OPPORTUNITÀ – Tra le novità dic’è la presenza dinel team di commentatori e opinionisti. L’ex calciatrice dell’sarà nel programma della domenica, a bordocampo e a commentare sia la Serie A maschile che la Champions League Femminile.vistata per l’occasione da TuttoSportdichiara: «È stata un’immensa soddisfazione e un orgoglio entrare a far parte della famiglia. Sono molto felice dell’opportunità, ora aspetto l’esordio in campionato, ma anche l’esordio in Women Champions League, visto che la piattaforma dà tantissimo spazio al calcio femminile, il che mi rende ancora più felice.