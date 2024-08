Raffica di furti svaligiati 11 appartamenti

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 14 agosto 2024)in appartamento, in due giorni messi a segno almeno undici colpi. A stupire ancora di più è che è successo sempre nello stesso palazzo. Da sabato notte a ieri sono stati undici gliin un solo complesso di via Resistenza. Il condominio Stella è composto da più di centoe nelle scorse notti in undici di questi sono entrati i ladri. "Sono entrati senza rompere nulla, forse con un passepartout, indi persone che sono in vacanza, probabilmente sapevano dove colpire – spiegano alcuni residenti di via Resistenza –. Anche la notte scorsa hanno tentato di entrare nuovamente in un’altra casa ma è suonato l’allarme e sono scappati. Ormai cerchiamo di stare in allerta e con gli occhi aperti. Oggi altre persone parlavano dianche nella vicina via Gramsci".