Non solo tra chi torna senza una medaglia ma soprattutto tra chi l' ha vinta Dilaga a Giochi finiti il post-Olympic blues | lo choc improvviso di non avere più un obiettivo chiaro Michael Phelps e Simone Biles ne hanno parlato apertamente ma ne soffrono in tanti D' altra parte soffriamo del vuoto pure noi che non abbiamo fatto niente a parte guardarli

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di mercoledì 14 agosto 2024) In fondo, si potrebbe dire, dovrebbero saperlo: tutte le cose belle a un certo punto finiscono, ele Olimpiadi. Gli atleti potrebbero arrivare preparati: a vittorie, sconfitte e fine dei. Ma, come ha brillantemente sintetizzato il consulente sportivo Andrew Friesen, intervistato da Scientific American, è come «chiedere a qualcuno che si sta sposando se ha un buon avvocato divorzista». Non si fa. I grandi atleti, da, alle Olimpiadi vanno, sudano, danno tutto, vincono e poi, araggiunto, vengono colti dalla tristezza, dal, alcune volte da una vera depressione. Per non riuscire più a trovare una risa alla domanda: «E ora?».