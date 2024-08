Lucca Film Festival proroga la scadenza del bando gratuito Scrivere Cinema

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 14 agosto 2024)ladel”, corso di sceneggiatura per autori, in collaborazione con SIAE Nuovafissata al 25 agosto, tutte le info su www..it La ventesima edizione delsi tiene dal 21 al 29 settembre 2024, la cui ventesima edizione si svolgerà dal 21 al 29 settembre 2024, con la direzione artistica di Nicola Borrelli, viste le tante richieste di, sposta al 25 agosto ladel” a iscrizione gratuita lanciato in collaborazione con SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editori. “”, riguarda un corso di sceneggiatura per autori a partire dai 16 anni. La finalità del corso è quella di aiutare aspiranti autori ad affinare l’arte della scritturatografica.