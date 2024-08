Lily Collins | 10 cose che non sai sull’attrice

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di mercoledì 14 agosto 2024): 10che non saiè una di quelle attrici che in pochi anni è riuscita a conquistare una grande fetta di pubblico grazie alle sue interpretazioni e al suo magnetismo. L’attrice, figlia del musicista inglese Phil, ha sempre dato prova di cavarsela da sola e camminare con le proprie gamba, distaccandosi dal cognome che porta, senza essere la classica figlia di papà. Con qualche esperienza teatrale alle spalle e molto lavoro, l’attrice ha espresso il suo talento, diventando una delle più apprezzate dalle giovani e vecchie generazioni, diventanto anche una star Netflix con la serie Emily in Paris. Ecco, allora, dieciche forse non sapevate di: i suoi film 1. I film e la carriera.