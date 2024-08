Le scuole si fanno belle Aperti cantieri estivi per oltre 300mila euro

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 14 agosto 2024) I lavori nelledurante il periodo estivo sono la normalità. L’Amministrazione comunale, però, questa volta ha deciso di mettere mano al portafogli per interventi davvero corposi nei plessi di tutti i quartieri: la spesa complessiva, salvo imprevisti, sarà superiore ai. "Abbiamo scelto di investire nella scuola, sia attraverso i progetti sostenuti dal Piano per il Diritto allo Studio, sia attraverso opere strutturali - dichiarano il sindaco Marco Citterio e l’assessore al Patrimonio, Giacomo Crippa -. I lavori mirano a creare spazi confortevoli in cui favorire l’apprendimento dei nostri ragazzi,a implementare il livello di sicurezza dei plessi e a prevedere nuovi spazi che rispondano alle rinnovate esigenze didattiche del corpo docente evidenziate attraverso l’interlocuzione con i dirigenti scolastici".