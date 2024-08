La rivelazione del Times | Sospeso un giudice di boxe a Parigi per ‘alto rischio di corruzione' Giudicò Irma Testa

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Sono finite le Olimpiadi di2024, ma non le polemiche che le hanno accompagnate. Come riporta il, ilkazako diAlisher Altayev è statoprima degli incontri che assegnavano le medaglie dei tornei di pugilato. Come spiega il quotidiano britannico, la decisione è stata assunta dopo che ilè stato identificato come ad “elevatodi” dal professor Richard McLaren, esperto del Cio in materia di integrità sportiva, già noto per il rapporto sul doping in Russia. Altayev era uno dei cinque giudici designati per l’incontro dei 57kg femminili tra la cinese Xu Zichun e l’azzurra, che vide sfumare proprio in quell’occasione il sogno olimpico: la 26enne di Torre Annunziata perse 3-2 e Altayev assegnò due 10-9 alla cinese e un 10-9 all’italiana.