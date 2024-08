Il distretto tessile in affanno Troppe incertezze chiusure più lunghe con l’incubo cassa

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Prato, 14 agosto 2024 – Almeno tre settimane e c’è chi ha deciso di allungare anche di più il periodo di chiusura perché il lavoro non tira. Ilè ine l’autunno si annuncia in lenta ripresa, diversa rispetto a quella auspicata per la seconda metà dell’anno. Una situazione di stallo o “sospesa” quella della produzioneper il settore moda e abbigliamento, come la definisce Roberto Rosati della Fortex. Uno stop della produzione indotto da un mercato che stenta come non mai a riprendere quota e a decollare verso una ripresa, che al momento appare un miraggio. E su questi caldi giorni agostani gravano le molte richieste diintegrazione già presentate per settembre ed ottobre. Un segnale che gli stessi sindacati confederali confermano.