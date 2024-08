Il Crame riscopre i veicoli da lavoro La mostra triplica in Autodromo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Ilnon si ferma, anzi. Oltre alla-scambio arrivano infatti due nuove iniziative in: il mini Gp Unicef per i bambini e un’esposizione dida. L’appuntamento è fra un mese, il 13-14-15 settembre, insieme alle auto, moto, ricambi e oggettistica dedicata che contribuiscono a fare dell’evento uno dei principali appuntamenti a livello internazionale e nazionale. Nel paddock si potrà ammirare pure unadedicata aiindustriali, commerciali e da trasporto d’epoca, mentre per la sola giornata di domenica 15 verrà allestito un percorso dove bambine e bambini, alla guida di automobiline a pedali, potranno vivere l’emozione di un mini gran premio di Imola. Un piccolo gioco che diventa un vero e proprio Gp, anche se il premio finale sarà uguale per tutti.