Hellas per un altro miracolo Zanetti tenta l’impossibile

(Di mercoledì 14 agosto 2024) L’impresa riuscita al Verona nella seconda parte della scorsa stagione, quando i problemi del club costrinsero il ds Sogliano a una serie di cessioni pesantissime, con l’allora tecnico Baroni capace di ottenere una salvezza insperata dati causa e pretesto, dovrà in qualche modore di ripeterla il nuovo allenatore Paolo. Il quale, nelle ultime settimane, ha dovuto assistere agli addii di Noslin (alla Lazio) e Cabal (alla Juventus), e non è detto del resto che le cessioni siano finite, considerando che i chiari di luna societari non permettono di resistere a eventuali offerte di livello. Una rosa impoverita, insomma, che tuttavia potrebbe rivelarsi più ricca di quello che appare, se solo si ripetesse l’alchimia.