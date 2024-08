Grande Fratello il nuovo promo scatena i fan | Sta per diventare realtà VIDEO

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di mercoledì 14 agosto 2024), cresce l’attesa dei fan per la nuova edizione del reality: diffuso ilA un mese esatto dal gong iniziale delcresce la carica dei fan del reality di Canale Cinque, che non vedono l’ora di gustarsi la nuova edizione del reality condotto da Alfonso Signorini. Il programma scatterà alla metà di settembre e intanto questa mattina sotto la pagina ufficiale Instagram del reality è spuntato unche non ha fatto altro chere ancora di più la voglia del pubblico. Nel filmato si nota un mangiacassette appoggiato che ripropone uno dei momenti epici delle prime edizioni del programma, con la famosa uscita di Cristano Malgioglio sugli uccelli finti,diventato virale e riproposto più volte negli anni.