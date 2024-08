Gilmour-Napoli affare fatto | la Gazzetta annuncia l’accordo col Brighton

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Accordo traper. Conte lo vuole per la mediana. Imminente l’arrivo dello scozzese in Italia. Ilè a un passo dal regalare a Antonio Conte il suo primo rinforzo a centrocampo. Secondo Ladello Sport,con ilper Billyè ormai cosa fatta.: Accordo raggiunto La rosea svela i dettagli dell’: “fra i club era stato già raggiunto nei giorni scorsi, sulla base di circa dodici milioni per il trasferimento a titolo definitivo, e dovrà ora essere formalizzata prima del rientro in Italia del dirigente partenopeo.” Il ds Manna, attualmente a Londra, sta lavorando per finalizzare l’operazione, che sembra ormai in dirittura d’arrivo.