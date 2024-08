Fedez esce allo scoperto con Luna Shirin Rasia | E’ la sua terza fiamma

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Nuovo amore perdopo la fine della storia con Chiara Ferragni? Il rappere Chiara Ferragni sono ormai un ricordo, non lontanissimo e in alcuni speranzosi fan resistono, ma pur sempre un ricordo. Il settimanale Chi ha scavato nella vita privata del rapper, che in questa estate 2024, ora che è tornato single, non si risparmia e si sta dando alla pazza gioia. Nei giorni scorsiè stato infatti avvistato con una ragazza, exdi Michele Merlo. Questo quanto riportato dal magazine Chi: “in vacanza con gli amici in Costa Smeralda amoreggia con, 23 anni, lacon cui viene sorpreso dopo la separazione da Chiara Ferragni“; si legge sulla rivista.