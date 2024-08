Ecco ’Napulecantanno’ il concerto benefico per gli aiuti al Rwanda

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Il Rotary club è fortemente impegnato nell’attuazione del progetto denominato ’Upgranding of a School in’ a sostegno della scuola denominata ’Spes nova junior academy’. Il progetto è stato presentato sabato scorso in vista di, ovvero una scopoa favore del progetto del Rotary. La scuola conta 407 alunni, dai 4 ai 13 anni. Servono supporti didattici, quali tavoli da lavoro, banchi e sedie, libri di testo, computer, tablet, lavagne anche multimediali, corredi e strutture per attività sportive, materiali didattici vari, arredi per esterni e giochi educativi al fine di migliorare la qualità dell’insegnamento e del livello di istruzione per i bambini.