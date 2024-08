Donzelli-Gianassi testa a testa alla Camera

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 14 agosto 2024)fra Giovanni(FdI) e Federico(Pd) per il primato di presenze dei parlamentari fiorentini dall’inizio della legislatura (13 ottobre 2022) allo scorso luglio. Tra votazioni in aula e missioni autorizzate hanno superato il 92% di presenze complessive secondo i dati pubblicati sul sito della, mentre tra i deputati fiorentini quello che ha partecipato meno ai lavori dell’aula è Francesco Bonifazi (Italia Viva) con appena il 34,1% di presenze, anche se il 46,5% delle assenze (il totale è 65,9%) risulta giustificato. Tra i politici fiorentini anche il senatore Matteo Renzi (Iv) non brilla per partecipazione all’attività parlamentare con il 55,5% di presenze (voto e verifica del numero legale), valore che sale al 78,4% per le presenze complessive che tengono conto anche delle missioni autorizzate dPresidenza del Senato (o i giorni di congedo).