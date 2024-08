WWE | Ufficiale per Bash in Berlin il mixed tag team match tra Ripley Priest e Morgan Dominik

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di martedì 13 agosto 2024) Il doppio tradimento di SummerSlam è ancora vivo nella memoria di tutti, in poche ore il Judgment Day che conoscevamo si è smantellato e ad essere estromessi sono stati Damiane Rhea. La scorsa settimana “i traditi” hanno iniziato la loro guerra contro gli ex amici e Live questa settimana c’è stato un altro confronto che nelle idee di Dirty Dom e Liv doveva essere a distanza, ma nei fatti non è proprio andata così. Rinfacciamenti variha aperto la puntata di Raw parlando di SummerSlam e di come abbia provato varie sensazioni, dall’imbarazzo al cuore spezzato per il tradimento, ma anche tanta rabbia. Rhea ha detto chel’ha pugnalata alle spalle, ma come spesso gli accade “non è penetrato abbastanza” (chiara allusione), mentre Liv ha fatto l’errore di lasciarla ancora in piedi.