WWE | Bo Dallas fa riferimento a Bray Wyatt in un nuovo video promo a RAW

(Di martedì 13 agosto 2024) Boha regalato un altro messaggio emotivo nella puntata di RAW del 12 agosto.è apparso in unmessaggio nello show e ha discusso della vittoria deiSicks nel loro debutto sul ring la settimana precedente. Ha notato che tutto stava chiudendo il cerchio, ed è stato pesante.ha notato che tutto è iniziato a Baltimora e iSicks hanno fatto il loro debutto dove tutto è iniziato. Ha notato che “era lì” e ilmostrava una clip del defunto. Il lavoro è appena iniziatoha poi detto che stava succedendo qualcosa, qualcosa di grosso, e che il lavoro non era finito. Ha ripetuto diverse volte: “La mia vita per te”, e lo schermo mostrava frammenti di Uncle Howdy. Ilha anche anticipato che “altre porte saranno aperte” e che il lavoro deve continuare.