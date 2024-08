Tim cede un altro pezzo | venduta una società italiana per 250 milioni di euro

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di martedì 13 agosto 2024) Tim ha annunciato di aver raggiunto un accordo per la cessione delle sue quote nellache controlla Inwit, una delle più grandi aziende italiane quotate in Borsa. Le azioni detenute da Tim entreranno nel portafogli del fondo di investimento francese Ardian, che le acquisterà per circa 250di. Il principale operatore telefonico italiano fa quindi nuovamente cassa con una cessione dopo quella, ben più rilevante, della reteal fondo americano KKR. Inwit si occupa della costruzione e della manutenzione, oltre che dell’operatività, delle torri di trasmissione che permettono le comunicazioni wireless nel nostro Paese.