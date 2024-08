Stata libera a casa di Ben Affleck domenica

Leggi tutta la notizia su pettegolezzicelebrita

(Di martedì 13 agosto 2024) Nuovo colpo di scena nel dramma del divorzio tra Jennifer Lopez e BenLa saga del presunto divorzio tra Jennifer Lopez e Benha preso un’altra piega inaspettata. Nonostante recenti resoconti suggerissero che la coppia non si vedeva insieme da mesi e che comunicasse in modo minimo, Lopez esi sono riuniti brevemente sotto lo stesso tetto. Una fonte ha informato People che Lopez ha fatto visita adnella suain affitto a Brentwood. Afflez, che si avvicina al suo 55° compleanno il 15 agosto, vive in questa proprietà da quando si è trasferito dalla villa di Los Angeles che ha acquistato l’anno scorso, che ora è in vendita per circa 60 milioni di dollari.