Lucy Lawless attacca Kevin Sorbo | Xena sbugiarda Hercules

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di martedì 13 agosto 2024) Ancora una volta è ‘vs‘ e anche in questo caso ad avere la meglio è stata la principessa guerriera. Proprio come tre anni fa,hato pubblicamente l’ex collega, il trumpiano omofobo. Tutto è iniziato quando Donald Trump nei giorni scorsi ha messo in discussione le origini della vice presidente Kamala Harris e quel genio diha deciso di seguire l’ex presidente USA: “Se Kamala è davvero nera, fatele dire la parola che inizia per N, lasciate che la gente decida da sola“. A quel punto l’attrice che ha interpretatoha lanciato una frecciatina immensa.e la stangata per: “Quando ha difeso un nero contro dei bianchi”. Dopo il suo post su Twittersi è preso del razzista da centinaia di persone eè intervenuta con una shade epica.