L’Atalanta pensa già al dopo Koopmeiners | O’Riley primo e unico? obiettivo

(Di martedì 13 agosto 2024) Piaceva già prima, ora ancora di più, perchè si sta aprendo uno slot in cui può inserirsi perfettamente. D’altronde Mattè un giocatore chesegue con enorme interesse da diverso tempo, ma ora con la cessione di Teunsembra poter diventare ile forseper la sua ‘sostituzione’. Il centrocampista del Celtic, in grado di giocare anche sulla trequarti e in un tridente offensivo, ha una valutazione superiore ai 25 milioni di euro. Per ora da Bergamo non è ancora stata presentata un’offerta così alta, ma potrebbe essere questione di tempo, con l’auspicio che anche da Glasgow le pretese per mollare il classe 2000 si abbassino. D’altronde con i suoi 27 gol segnati in due anni e mezzo il calciatore di nazionalità danese e origini inglesi ha numeri molto simili a quelli di, che nel suo triennio nerazzurro ne ha fatti 29.