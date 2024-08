La crisi che brucia sulla pelle | A rischio centinaia di posti mentre il Governo è assente

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 13 agosto 2024) Attenzione alta e allarme. Il mondo dellaè entrato nelle ferie con tutta la drammaticità di un calo di lavoro che rischia di deflagrare a settembre. I sindacati attaccano ile parlano di mancate risposte all’emergenza. "Che da subito richiederebbe interventi immediati sull’estensione degli ammortizzatori sociali, soprattutto per quanto riguarda le ditte artigiane – spiega Alessandro Conforti (Filctem Cgil) –. Siamo di fronte ad unche rimanda irresponsabilmente la questione a settembre vanificando, in mancanza di misure straordinariedurata e sul rifinanziamento degli ammortizzatori, altre importanti iniziative, come quelle messe in campo dalla Regione in tema di percorsi formativi settoriali". La preoccupazione è davvero tanta. In ballo c’è la tenuta del distretto dove sono già fioccatidi licenziamenti.