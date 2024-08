KRAFTON acquisisce Tango Gameworks

Leggi tutta la notizia su gamerbrain

(Di martedì 13 agosto 2024) Quando una software house chiude i battenti è sempre triste, sia per la perdita dei posti di lavoro dei suoi sviluppatori, ma anche per l’addio definitivo ad alcune IP o serie videoludiche, che nella maggior parte delle volte avrebbero meritato un sequel o un capitolo finale. Di recente l’annuncio della chiusura dida parte di Microsoft, ha gettato un senso di sconforto tra i giocatori, anche perchè tale azienda, fondata da Shinji Mikami, è autrice di titoli come The Evil Within, Ghostwire Tokyo e Hi-Fi Rush, giusto per citarne qualcuno.non è morta! Quest’oggi ci giunge notizia che, noto sviluppatore sudcoreano, ha deciso di acquisirla, venendo dunque in possesso di tutte le sue IP, rendendo possibile dunque lo sviluppo di un nuovo capitolo per le stesse.