Il Napoli su McTominay | lo United chiede 30 milioni

(Di martedì 13 agosto 2024), interesse per Scottdel Manchester. Gli inglesi chiedono 30. Concorrenza di Fulham ed Everton. Le ultime notizie sul Calciomercato. CALCIOMERCATO– Il calciomercato delpotrebbe riservare ancora sorprese. Dopo Brescianini e l’interesse per Gilmour, gli azzurri valutano un terzo innesto a centrocampo: Scottdel Manchesternel mirino: ilsfida la Premier Lo scozzese classe ’96 è finito nella lista dei cedibili dello. Nonostante gli elogi di Ten Hag, il club inglese sembra pronto a sacrificarlo. The Athletic rivela: “Il Manchester potrebbe lasciarlo partire per 25di sterline, quasi 30di euro.” Ilsi è inserito in una corsa già affollata. Il Fulham ha mosso i primi passi, mentre Everton, Brentford e i turchi di Galatasaray e Fenerbahce monitorano la situazione.