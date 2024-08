Con gli accessori giusti questa idea outfit di tendenza si sposta dalla spiaggia al party esclusivo

Leggi tutta la notizia su amica

(Di martedì 13 agosto 2024) Che i vestiti effetto fishnet quest’estate siano ovunque è innegabile. Li abbiamo visti imperare prima sulle passerelle in versioni diverse e variegate. E poi lo abbiamo osservati trionfare anche nella vita vera. Ma nella maggior parte dei casi questo trend così forte è stato adottato nella maniera meno “rischiosa”. Ovvero come copricostume particolarmente chic. Ma non bisogna fermarsi a un solo ambito. La combinazione abito a rete e costume intero può infatti essere declinata anche in una versione più elegante e perfetta per la sera. Mostrando così tutte le sue potenzialità moda. Per farlo senza errori, però, è bene prestare attenzione ad alcuni dettagli. Che riguardano colori, materiali, mood e abbinamenti.