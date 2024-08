Cocktail | 10 cose che non sai sul film con Tom Cruise

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di martedì 13 agosto 2024): 10che non sai sulcon TomUno dei più divertentidel cinema,ha come protagonista Tomnei panni di Brian Flanagan, un giovane che inaspettatamente raggiunge una certa fama come “flair bartender” a New York City insieme al suo mentore, Doug Coughlin (Bryan Brown). Alla fine Brian porta la sua abilità nel lanciare bottiglie in Giamaica, dove si innamora di Jordan (Elisabeth Shue), un’artista in vacanza. Ecco alcuni fatti suldi Tom, secondo la Legge di Coughlin. 1. BRIAN FLANAGAN AVEVA QUASI IL DOPPIO DEGLI ANNI NEL LIBRO. Sì,era in origine un romanzo, scritto da Heywood Gould e basato sulla dozzina di anni trascorsi a fare il barista per arrotondare le sue entrate come scrittore.