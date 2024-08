Champions League 2024 2025 un rigore di David nei supplementari condanna il Fenerbahce di Mourinho

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 13 agosto 2024) Niente rimonta per ildi Josè, che termina il suo percorso inal terzo turno preliminare. Dopo la sconfitta per 2-1 in trasferta la scorsa settimana a Lille, la squadra turca era chiamata a ribaltare il risultato davanti al pubblico di casa, ma l’1-1i turchi. Una partita indirizzata in realtà verso lo 0-0, prima dell’autogol arrivato al 91° da parte di Diakité, autore di una sfortunata deviazione su un colpo di testa di Dzeko. Lo stadio di Istanbul diventa una bolgia per ie ci spera ancor di più quando al minuto 109 il Lille rimane in 10 per l’espulsione di Mandi. Ma a trovare il gol della qualificazione non è la squadra in 11, ma proprio quella rimasta in inferiorità numerica: fallo di mano in area die al 116°non perdona, gol dell’1-1 e il Lille avanza ancora.