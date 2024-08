Be Color Fest – Camigliatello Silano – Lago Cecita 3 Agosto 2024

Leggi tutta la notizia su atomheartmagazine

(Di martedì 13 agosto 2024) Be– In Calabria il 3 e il 4è andata in scena la seconda edizione di due grandiival uniti: il Be Alternativeival e il. Ecco il nostro resoconto. Indice Be, 3 e 4Ilival Be, 3Le foto della serata Conclusione Be, 3 e 4Creatura nata dalla collaborazione di dueival (il Be Alernativeival e il), il Beival, alla sua seconda edizione incastonato nello scenario delnel parco della Sila, si è diviso in due giornate: 3con in scena Kula Shakers, Motorpsycho e Marlene Kuntz (di cui parleremo fra poco) e 4con protagonisti Colapesce Dimartino, Timber Timbre e Marco Castello, giornata che non abbiamo potuto seguire.