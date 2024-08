Assistenza anziani e disabili Buompane M5S | tutelare operatori con spettanze non pagate

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di martedì 13 agosto 2024) Caserta. “Come MoVimento 5 Stelle siamo vicini aglidel servizio diDomiciliaredell’ambito C1 in Provincia di Caserta che si trovano in stato di agitazione per le moltenon ancorae per una gestione della programmazione che potrebbe minacciare la continuità di questo servizio essenziale. L’Domiciliare deglie dei, che questigarantiscono, rappresenta, infatti, qualcosa di assolutamente inderogabile. Chiediamo agli enti coinvolti di attivarsi quanto prima, per soddisfare i diritti dei lavoratori e non pregiudicare i fondamentali servizi che essi svolgono nei confronti dei più fragili.” Giuseppe, Coordinatore provinciale del MoVimento 5 Stelle.