West Nile virus positive cornacchie e zanzare nell’Oristanese Asl | La situazione è sotto controllo

(Di lunedì 12 agosto 2024) Mentre da inizio maggio sono 52 i casi di persone infettate dal, in Sardegna si contano le prime positività negli animali. A San Vero Milis e Oristano sono risultatedelle, mentre sono state trovate delleaffette sia dalsia dall’Usutu. Lo ha reso noto il Servizio di Sanità animale della Asl di Oristano. Il Servizio della Asl 5 – diretto dal dottor Enrico Vacca, che fa capo al Dipartimento di Igiene e Prevenzione diretto dalla dottoressa Maria Valentina Marras – ha inviato una proposta di delibera ai Comuni di San Vero Milis e di Oristano, oltre che a tutte le amministrazioni della provincia di Oristano, per mettere in campo azioni preventive mirate a evitare che i duesi diffondano e contagino anche gli esseri umani. Tuttavia, la Asl non parla di un pericolo imminente.