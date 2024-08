Tabellone Coppa Italia i risultati | avanti Pisa Lecce e Cagliari Salernitana ok ai rigori

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 12 agosto 2024) Concluse le sfide dei trentaduesimi di, prende forma ildei sedicesimi Quattro i match in programma nella giornata odierna. Si parte con il successo delche liquida 0-3 il Frosinone nel pomeriggio. Successo per 2-1 delsul Mantova: a Gaspar risponde Bragantini, nel finale Krstovic fa felici i giallorossi. Servono i calci di rigore alladopo un pirotecnico 3-3 nei regolamentari contro lo Spezia: campani sotto di due reti a fine primo tempo (Candelari e Soleri), poi Kallon accorcia prima dell’1-3 firmato ancora da Soleri, la doppietta di Dia nella mezz’ora finale manda tutti dal discetto. Dagli 11 metri l’errore di Nagy condanna i liguri. Successo per 3-1 delsulla Carrarese: Piccoli, Pavoletti e Prati in gol per i sardi, Panico per gli ospiti.