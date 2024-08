Rottura Morata-Campello l’indiscrezione | Io so cos’è successo è stata Alice a lasciarlo

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di lunedì 12 agosto 2024): “È” La notizia dellatra Alvaroha colto di sorpresa tutti: la coppia, infatti, sembrava più innache mai almeno fino a qualche settimana fa. Ma cosa èallora? Il giornalista Gabriele Parpiglia ha ricostruito sui social gli ultimi mesi della coppia rivelando che èa lasciare Alvaro. Secondo Parpiglia “la favola si interrompe quando mesi fa iniziano i litigi irrecuperabili, uno via l’altro. Incomprensioni. La distanza. Un forte momento di stress vissuto dal calciatore. Fortissimo . Poi quelle parole che non si incontrano più. Infine la scelta die l’annuncio congiunto dellae la richiesta di rispetto e silenzio entrambi. Una cosa però va sottolineata: non c’è una terza persona”. “Non c’è una terza incomoda.