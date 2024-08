Raffica di furti a Latina arrestato ladro seriale

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di lunedì 12 agosto 2024), 12 agosto 2024 – I poliziotti della squadra mobile di, nei giorni scorsi, hanno eseguito l’ordinanza cautelare che ha disposto la custodia in carcere nei confronti di uno straniero, di origine algerina, responsabile di numerosi furi tentati e consumati ai danni di alcune attività del capoluogo cittadino. I, tentati e consumati, si erano verificati tra i mesi di maggio e giugno di quest’anno. Il primo episodio, un tentato furto con scasso ai danni di una società concessionaria, aveva comportato l’arresto in flagranza dell’uomo, che era stato bloccato grazie al tempestivo intervento della Squadra Volante. In quell’occasione lo straniero era stato dunque identificato e fotosegnalato dagli agenti.