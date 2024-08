Quando iniziano le Paralimpiadi di Parigi 2024? Date programma orari tv streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 12 agosto 2024) Calato il sipario sui Giochi Olimpici di, è tempo di pensare alleche si terranno sempre nella capitale francese. La cerimonia d’apertura andrà in scena mercoledì 28 agosto e dal giorno successivo all’8 settembre lo spettacolo non mancherà. Unche prevede 549 eventi distribuiti in 11 giorni di gare. E’ prevista una partecipazione copiosa, fatta di 4400 atleti, con almeno 184 delegazioni. L’Italia si presenterà all’appuntamento con la squadra più numerosa di sempre composta da 141 atlete e atleti che competeranno in 17 discipline: atletica, badminton, canoa, canottaggio, ciclismo, equitazione, judo, nuoto, scherma, sitting volley, sollevamento pesi, taekwondo, tennis in carrozzina, tennistavolo, tiro a segno, tiro con l’arco, triathlon.