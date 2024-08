Provvedimenti economici rimandati a settembre di cosa dovrà occuparsi il governo dopo l’estate

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di lunedì 12 agosto 2024) Con l’arrivo di agosto, anche ilva in vacanza e moltivengono così spostati a. Dal decreto omnibus al bonus Befana, passando per il ddl concorrenza, sono numerosi i disegni di leggerimasti in sospeso e rinviatila pausa estiva. Ae Parlamento troveranno una serie di questioni da affrontare prima dell’inizio della sessione di bilancio: la Manovra deve infatti essere presentata alla Camera dei Deputati entro il 20 ottobre. Ecco le misure che sono state posticipate a. Si parlerà del bonus Befana Anche per la politica è tempo di ferie. Tuttavia, ae Parlamento si ritroveranno con diversirimasti in sospeso e rinviatila pausa estiva. Tra questi, il decreto omnibus, il bonus Befana e il ddl concorrenza.