Primo giorno di depressione post-Olimpiadi | il dramma del ritorno al pallone

(Di lunedì 12 agosto 2024)di: ildelalSpiace per la sparuta minoranza di romantici che s’ostinavano ad attendere la caduta d’una stella come un Frecciarossa a Ferragosto. Si sono persi il wormhole che s’è spalancato nelle case-vacanza dei napoletani sabato sera – sì, la notte di San Lorenzo: un portale tra due dimensioni fisicamente incoerenti. Nello stesso momento infatti, un paio di minuti appena, sullo stesso pianeta il Napoli stava giocandosi ai rigori col Modena la qualificazione di Coppa Italia, e Steph Curry stava demolendo la Francia nella finale Olimpica di basket con un tirassegno esagerato persino per i suoi standard. Qualcuno ha provato a far combaciare i due eventi le esequie muoveranno non appena rinvenuti i cadaveri.