Messina al via la campagna abbonamenti per la stagione 2024 25 | prezzi e dettagli

(Di lunedì 12 agosto 2024) Ilha lanciato laper il campionato/2025 di Serie C con un messaggio rivolto ai tifosi sui propri canali social. “Ilè più di una squadra di calcio: è un simbolo di passione, di orgoglio e di appartenenza per tutta la nostra città. Insieme possiamo superare ogni ostacolo e raggiungere traguardi importanti. Con il vostro sostegno – dichiara la società – possiamo dimostrare che la forza del nostro amore per questi colori è in grado di superare ogni difficoltà. Vi ringraziamo per la vostra pazienza, la vostra passione e la vostra fedeltà. Vi chiediamo di continuare a credere in questa maglia, di unirvi a noi in questo viaggio e di essere protagonisti della nostra rinascita.” Le tessere potranno essere acquistate su PostoRiservato.it.