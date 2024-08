Lo squillo di Marcus Inter Thuram a segno Aspettando Lautaro

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 12 agosto 2024) Nel 2023, il pre-campionato diera finito senza squilli. Aveva giocato fin dall’inizio, non essendoci stato un Europeo con la Francia come gli è appena accaduto. Tante amichevoli, nessun gol. Qualche mugugno da parte di chi si aspetta sempre tutto e subito. Se non fosse che, una volta partito il campionato, il figlio d’arte francese si è preso la scena con gol, assist, rigori procurati, derby dominati. Quest’estate è andata un po’ diversamente.ha messo piede ad Appiano Gentile il primo agosto. Quella di ieri col Chelsea era soltanto la seconda partita dal 1’, dopo la sconfitta contro l’Al-Ittihad, giocata così così sia dalla squadra che dall’attaccante.