Liberazione anticipata automatica? È falso la protesta dei sindacato contro il vademecum del Dap sul decreto Carceri

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di lunedì 12 agosto 2024) È polemica sul contenuto delper i detenuti che illustra le novità del, approvato circa un mese fa. Per l’Organizzazione sindacale autonoma di polizia penitenziaria il documento è «fuorviante e scritto male». Nel testo, diffuso attraverso una circolare del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, indirizzata a provveditori e direttori degli istituti, vengono fissate le novità migliorative della condizione detentiva introdotte dal. E nel mirino delfinisce un concetto semplificativo dell’articolo cinque del, quello relativo agli interventi in materia di. «Ogni volta che il ristretto farà una istanza per le misure alternative alla detenzione,mente il magistrato di sorveglianza applicherà la riduzione per la», si legge al punto 4.