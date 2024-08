L’annuncio a sorpresa di Alvaro Morata | finita con la Campello

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di lunedì 12 agosto 2024)del calciatoree Alicenon sono più una coppia. A dareil calciatore con una storia su Instagram. “Dopo un po’ di tempo di riflessione, Alice e io abbiamo preso la decisione di separare le nostre strade. Una relazione MERAVIGLIOSA e RISPETTOSA in cui ci siamo amati e aiutati molto. Sono stati anni meravigliosi, il cui frutto sono stati i nostri quattro figli, che sono senza dubbio la cosa migliore che abbiamo mai fatto. È una decisione dolorosa, quindi chiediamo rispetto ed empatia”. Poi ha aggiunto: “Non inventate storie per un minuto di ribalta perché ripeto: non c’è stata nessuna mancanza di rispetto in nessun momento, solo tante continue incomprensioni che a poco a poco logorano le cose.