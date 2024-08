Gratta e vinci il botto si fa pure con la puntata low cost

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di lunedì 12 agosto 2024), è sbagliato pensare che i tagliandi più economici non paghino: questo assicura un premio stratosferico. Va da sé che per vincere un premio a sei zeri non si possa fare affidamento sui tagliandi che fanno parte delle lotterie istantanee più economiche. In quel caso bisogna fare il tifo e spulciare tra ipiùosi: più alto è l’investimento iniziale, più alto sarà il premio al quale si potrà eventualmente ambire. Spendendo 2 euro ha vinto un sacco di soldi – Ilveggente.itQuesto non significa che non valga la pena acquistare i biglietti low, intendiamoci. Lata è pur sempre proporzionale alla, per cui sarà alta in ogni caso, se commisurata alo del grattino. Prendiamo la lotteria istantanea Fai Scopa New, per esempio.