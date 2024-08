Giornata Internazionale della Gioventù | serve un vero cambio di paradigma Soprattutto in Italia

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 12 agosto 2024) di Venerando Gambuzza Quante volte abbiamo sentito dire la frase: “Largo ai giovani”? Forse proprio oggi la sentiremo più del dovuto, dato che si celebra la, istituita per sottolineare l’importanzapartecipazione giovanile allo svilupposocietà. Ma c’è davspazio per i giovani o sono i giovani a farsi spazio? Se si pensa che inl’ultimo parlamento vede come età media 51,2 anni e solo 65 deputati sotto i 40 anni e che lo stesso parlamento europeo uscente contava solo il 13,4% di under 40, sembra che la seconda sia la risposta corretta. Questa mancanza di spazi per i giovani si scontra però con la presenza di tanti movimenti giovanili presenti in tutto il mondo.