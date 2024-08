Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme spunta un anello scintillante Matrimonio in vista?

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 12 agosto 2024) Roma, 12 agosto 2024 – Sempre eleganti, bellissimi e discreti.a distanza di tre anni i due sembrano aver deciso di fare sul serio e in questi giorni stanno facendo sognare i loro fan su un possibileimminente. La coppia, che si è conosciuta durante la sesta edizione del Grande Fratello Vip, è attualmente in vacanza in Grecia, e una foto postata sui social ha acceso il gossip:porta al dito un, regalo dell’imprenditore napoletano. Che si tratti di undi fidanzamento? Le indiscrezioni non si fanno attendere, nonostante le voci di crisi che in questi anni si sono rincorse e sono state puntualmente smentite, ora tutto lascia pensare che il prossimo grande passo potrebbe essere proprio il