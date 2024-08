Debutto ufficiale a Frosinone in Coppa Italia per il Pisa

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di lunedì 12 agosto 2024)– Anche ildi Pippo Inzaghi è pronto a partire con il primo appuntamentodella stagione, la. Alle 18 del 12 agosto è in programma la trasferta con il, retrocesso dopo la scorsa stagione dalla serie A. Un test subito probante per i nerazzurri che il tecnico descrive così: “Ci teniamo a far bene, ad onorare al meglio la, una competizione che ti può regalare emozioni e palcoscenici importanti. Affrontiamo una squadra forte, retrocessa lo scorso anno immeritatamente e quest’anno sicura protagonista del campionato di B; sarà dunque un bel test per noi, ma siamo pronti per dare battaglia. Scelte? Devo ragionare su Bonfanti e Angori che sono appena arrivati; per il resto avrò tutti a disposizione, a parte, purtroppo, Esteves”.