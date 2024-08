Canottaggio si riparte dai due argenti delle Olimpiadi Le novità verso Los Angeles 2028

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 12 agosto 2024) Il bilancio delazzurro a Parigi 2024 parla di due, mentre a Tokyo 2020 fu di un oro e due bronzi: pesa la mancata qualificazione del doppio pesi leggeri femminile che fu olimpionico in Giappone, sale di un gradino il doppio pesi leggeri maschile, che però non sarà inserito nel programma olimpico a Los, mentre scivola fuori dal podio il quattro senza senior maschile. Occorre ripartire allora dal quattro di coppia senior maschile, che ha vendicato quanto accaduto in Giappone salendo sul secondo gradino del podio. Resta da capire, inoltre, cosa è accaduto al doppio senior maschile, inconsistente in Francia dopo il cambio di equipaggio.