Cagliari-Carrarese Nicola | Obiettivo salvezza Completeremo la rosa

(Di lunedì 12 agosto 2024) “I tifosi hanno regalato a me e ai nuovi giocatori una grandissima accoglienza. Mi fa piacere perché viviamo per queste emozioni”. Lo ha detto il tecnico del, Davidedopo la vittoria per 3-1 sullanel primo turno di Coppa Italia. “Siamo nella fase del consolidamento. Fare un campionato con picchi verso l’alto e mantenere un rendimento costante senza vivere alti e bassi sarebbe una grande conquista – ha detto l’allenatore ai microfoni di Mediaset -. Ce lo insegnano squadre più importanti di noi: nel ciclo di una squadra bisogna consolidarsi e aggiungere ogni anno un tassello per poter salire in classifica. Dopo il grande lavoro fatto da Ranieri, dobbiamo raggiungere lacon la consapevolezza che sarà ugualmente difficile, ma puntiamo a farlo con entusiasmo e una proposta di gioco che possa gratificare la nostra gente”.