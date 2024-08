Anonymous a Maduro ' tutti sapranno dei tuoi conti all' estero'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 12 agosto 2024) La rete di hackeravverte il presidente venezuelano, Nicolas, che rivelerà presto l'entità dei suoiall', e spiega di aver messo in piedi "l'arsenale più grande al mondo per sferrare attacchi al regime di Caracas". ", abbiamo scoperto tracce delle ricchezze che hai rubato, nascoste daifedelissimi non solo a Miami e in Svizzera, ma anche a Hong Kong, Cipro e in Turchia. Il mondo conoscerà presto la portata del tuo tradimento. Puoi scappare, ma non puoi nasconderti", afferma l'organizzazione dal profiloTv.