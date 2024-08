Allerta caldo in tutta la Penisola E sul Monte Bianco la temperatura supera lo zero per 33 ore consecutive

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 12 agosto 2024) Temperature record inItalia nella settimana di Ferragosto. Dalle vette delalla Sardegna, il Ministero della Salute dirama l’e invita al monitoraggio dei soggetti fragili.record in vetta – A quanto comunica Arpa Valle d’Aosta, ilintenso non ha risparmiato il. “Ladell’aria, registrata dalla stazione meteo automatica posizionata al Colle Major a 4.750 metri sul livello del mare, è rimasta sopra loper 33 ore, dalla mezzanotte del 10 agosto alle 9 del 11 agosto”. Temperature alte per periodi lunghi sono state registrate anche il 5 agosto (per 5 ore) e il 18 e 30 luglio.