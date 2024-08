AEW | Gli Young Bucks avrebbero un numero limitato di apparizioni in programma

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di lunedì 12 agosto 2024) Glisono ormai noti per le loro personalità esuberanti che, spesso e volentieri, li hanno condotti al centro di aspre critiche e controversie. Dopo aver conquistato gli AEW World Tag Team Championships durante il PPV Dynasty, anche grazie all’aiuto del rientrante Jack Perry, non hanno più difeso le cinture. Questo mercoledì, tuttavia, è inuna loro difesa titolata contro i motivatissimi Acclaimed. Un’agenda priva di impegni In giornata, i fratelli Jackson hanno pubblicato un post su X in cui, oltre affermare che difenderanno con successo i titoli, hanno alluso al fatto che ildiin TV previste per loro sia alquanto. Ovviamente, non ci è nota la reale motivazione dietro queste parole e potrebbe semplicemente essere una dichiarazione “in linea” con i loro personaggi di EVPs.